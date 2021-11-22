В Кремле оценили ситуацию с введением QR-кодов на транспорте в Татарстане

В Кремле оценили ситуацию с введением QR-кодов на транспорте в Татарстане

2021-11-22 14:38:52

2021-11-22 14:38:52

2021-11-22 14:38:52

2021-11-22 14:38:52

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