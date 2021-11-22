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В Кремле оценили законопроект об указании национальности преступников в СМИ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 22 ноября, прокомментировал законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ.

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По его словам, в настоящее время подобный запрет юридически не закреплен, информация об этом находится в дайджесте для президента.

«В дайджесте для президента указывается то, что фигурирует в СМИ, какие-либо данные... и основная задача дайджеста показать, что реально является важным для представителей СМИ и с какими трактовками и нюансами это все предоставляется. В данном случае вы хотите, чтобы я дал не юридическую оценку, а эмоциональную оценку. Я этого делать не буду. С юридической точки зрения, да, никаких де-юре запретов на это сейчас нет. Это единственное, что я могу констатировать», — сказал журналистам представитель Кремля.

Он также ответил на вопрос о том, указывал ли ранее российский лидер на необходимость подобных ограничений.

«Президент всегда говорил о том, что наказание за преступление должно иметь неотвратимый характер — это основное, об этом неоднократно президент говорил», — резюмировал Песков.

Соответствующий документ в Госдуму внесла Чеченская Республика. Авторы документа также предложили наложить запрет на указание вероисповедания и принадлежности к народам РФ в криминальных новостях.

По мнению парламентариев, такой подход поможет сохранить согласие и мир в многонациональной стране и избежать вражды и социального взрыва, тогда как распространение подобных сведений о преступниках или подозреваемых оскорбляет национальные и религиозные чувства граждан.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас положительно оценил инициативу чеченских парламентариев, подчеркнув, что у преступников нет ни национальности, ни религии. При этом он высказался в пользу дополнительно рассмотрения документа.

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