Асфальт на снег уложили дорожные рабочие в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде дорожные рабочие укладывают асфальт поверх снега. Инциденты фиксируются сразу в нескольких районах города. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Так, по свидетельству очевидцев, подобное происходит на Полтавской улице. Там специалисты начали асфальтировать дорогу, несмотря на снегопад. Об укладке асфальта во время снегопада рассказали также жители проспекта Бусыгина и других районов, пишет ИА «НьюсНН».
В администрации города пока никак не прокомментировали происходящее.
В начале ноября властям Омска пришлось опровергать данные о том, что городские дорожные службы якобы укладывают асфальт в снег и на лед.