Асфальт на снег уложили дорожные рабочие в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде дорожные рабочие укладывают асфальт поверх снега. Инциденты фиксируются сразу в нескольких районах города. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, по свидетельству очевидцев, подобное происходит на Полтавской улице. Там специалисты начали асфальтировать дорогу, несмотря на снегопад. Об укладке асфальта во время снегопада рассказали также жители проспекта Бусыгина и других районов, пишет ИА «НьюсНН».

В администрации города пока никак не прокомментировали происходящее.

В начале ноября властям Омска пришлось опровергать данные о том, что городские дорожные службы якобы укладывают асфальт в снег и на лед.