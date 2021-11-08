Власти Омска опровергли укладку асфальта на лед

Дорожные службы Омска прокомментировали информацию о том, что они, якобы укладывают асфальт в снег и на лед. С опровержением этих данных выступили представители «Управления дорожного хозяйства и благоустройства».

По свидетельствам местных жителей, подобное происходит в поселке Чкаловский и на проспекте Менделеева.

В ведомстве ИА «Город55» заявили, что в Чкаловском укладка асфальтобетонной смеси проводилась на асфальт, предварительно очищенный ото льда и талой воды. Руководство утверждает, что в день проведения работ в городе установилась плюсовая температура, осадков не было. Жители, якобы, сделали фото с места ремонта тогда, когда техника только приехала на участок.

Что касается условий укладки асфальта на проспекте Менделеева, то, как утверждают в УДХБ, там работы начались только после того, как наледь убрали, а участок промели и очистили от листвы. После этого было подготовлено основание из щебня, на которое службы уложили асфальтобетонную смесь. Осадков в это день не было, заявили в ведомстве.

В конце октября сообщалось о выделении из регионального бюджета 11 млн рублей на обустройство новых пешеходных переходов около школ. В общей сложности планируется обустроить 26 переходов. Разметка, знаки, ограждения и светофоры появятся около школ в Омском, Большереченском, Крутинском, Павлоградском, Полтавском, Тевризском, Тюкалинском и Таврическом районах.