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Гостиницу для насекомых построят в Белгороде

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В Белгороде появится гостиница для насекомых. Ее разместят в Архиерейской роще. Отель будет представлять собой сооружение, которое используют, в том числе, для зимовки насекомых.

О планах по преобразованию города рассказал архитектор Олег Шапиро. По его словам, это обсуждалось в рамках представленных концепций по развитию Белгорода. Помимо гостиницы для насекомых, в городе установят «сухие фонтаны» и световые конструкции в виде «Шуховских башенок» на улице 50-летия Белгородской области, а также арт-объекты на набережной Везелки, пишет bel.ru.

Центральный парк также ждет преобразование. Там организуют четыре зоны отдыха и два сада с декоративными деревьями. В парк планируется вернуть фонтан с кружащимися в хороводе детьми.

В ноябре сообщалось о планах выставить на торги недостроенный дом, недвижимость и другие активы разорившегося застройщика АО «Инвестиционная компания «Строитель Белогорья». За 10 лотов планируется запросить 244,8 млн рублей.

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