Прямой эфир
Мир
Взрыв прогремел рядом с больницей в Кабуле
Общество
В России выявили 39 008 случаев COVID-19 за сутки
Общество
В аэропортах Москвы число задержанных и отмененных рейсов из-за тумана превысило 200
Общество
Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Новосельцева
Общество
Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла в России 6 ноября
Мир
В Китае упрекнули Байдена в критике России и КНР на G20
Общество
В Минздраве заявили о низкой доле свободных коек для пациентов с COVID-19
Общество
В РФ за полгода возбудили 503 дела о подделке сертификатов о вакцинации
Происшествия
В Москве-реке обнаружили тело женщины
Политика
В ГД заявили о планах принять законопроект о региональной власти в декабре

Недостроенный дом в Белгороде выставят на торги

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белгороде выставят на торги недостроенный дом, недвижимость и другие активы разорившегося застройщика АО «Инвестиционная компания «Строитель Белогорья». Это следует из сообщения об определении цены продажи. За 10 лотов планируется запросить 244,8 млн рублей.

Самый дорогой лот, начальная цена которого составляет 210 млн рублей — это недостроенное здание на улице Пушкина. Его площадь составляет 12 тыс. кв. м. Также продается право аренды участка под ним в 2,6 тыс. кв. м, а также земельный участок на Свято-Троицком бульваре в 156 кв. м.

Остальные семь лотов — это нежилые помещения на Свято-Троицком бульваре общей площадью 578,7 кв. м. На торги также выставят башенный кран и автомобиль Skoda Octavia. Эти два лота находятся в залоге у «Московского индустриального банка».

С заявлением о признании компании девелопера банкротом обратилось ПАО «Московский индустриальный банк». Долг перед ним составил 872,8 млн рублей. Банкротом компанию признали в марте 2021 года, пишет ИА «Абирег».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021