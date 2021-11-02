Недостроенный дом в Белгороде выставят на торги

В Белгороде выставят на торги недостроенный дом, недвижимость и другие активы разорившегося застройщика АО «Инвестиционная компания «Строитель Белогорья». Это следует из сообщения об определении цены продажи. За 10 лотов планируется запросить 244,8 млн рублей.

Самый дорогой лот, начальная цена которого составляет 210 млн рублей — это недостроенное здание на улице Пушкина. Его площадь составляет 12 тыс. кв. м. Также продается право аренды участка под ним в 2,6 тыс. кв. м, а также земельный участок на Свято-Троицком бульваре в 156 кв. м.

Остальные семь лотов — это нежилые помещения на Свято-Троицком бульваре общей площадью 578,7 кв. м. На торги также выставят башенный кран и автомобиль Skoda Octavia. Эти два лота находятся в залоге у «Московского индустриального банка».

С заявлением о признании компании девелопера банкротом обратилось ПАО «Московский индустриальный банк». Долг перед ним составил 872,8 млн рублей. Банкротом компанию признали в марте 2021 года, пишет ИА «Абирег».