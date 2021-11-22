Минтранс предложил пополнить дорожные фонды за счет экотранспорта

Минтранс предложил ввести покилометровую оплату проезда по автодорогам всех категорий для транспортных средств, работающих на альтернативных видах топлива. Это следует из письма первого заместителя министра транспорта Андрея Костюка, направленного правительству 18 октября (копия есть у «Известий»).

Также Минтранс, как явствует из послания замминистра, предложил включить альтернативные виды топлива — газомоторное, электроэнергию, водород — в состав налогооблагаемой подакцизной продукции и распространить на региональные дороги принцип «пользователь платит» в отношении грузовых автомобилей.

Эти три вышеперечисленные инициативы предложены для рассмотрения и проработки в рамках формирования механизмов наполнения дорожных фондов с учетом перехода на экологическое топливо.

Сегодня, следует из письма, одним из основных источников наполнения дорожных фондов являются доходы бюджетов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей. Но транспортные средства на газомоторном топливе, электрической энергии, водородном и иных альтернативных видах топлива, которые получают все большее распространение, не нуждаются в приобретении всего этого. В соответствии с Налоговым кодексом они не подпадают под акцизы и в формировании источников дорожных фондов не участвуют, указал Минтранс. При этом такой транспорт наравне с традиционным оказывает «негативное воздействие на дорожные конструкции, поддержание в нормативном состоянии которых требует затрат из дорожных фондов».

Предложенные Минтрансом меры наполнения дорожных фондов приведут к повышению стоимости владения безуглеродными автомобилями и затормозят их внедрение, считает источник «Известий» в автомобильной отрасли.

Подробности читайте в материале «Известий»:

«Осилит едущий: с экотранспорта предложили брать плату за проезд по всем дорогам»