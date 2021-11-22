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Искусствоведы рассказали о ненужном ни одному музею «Спасителе мира»

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Картина «Спаситель мира» в 2017 году была продана за рекордные $450,3 млн как работа Леонардо да Винчи. Но автор полотна не знаменитый флорентиец, уверены ведущие эксперты и музейные специалисты. Они считают, что установить авторство и истинную историю владения картиной практически невозможно.

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Эксперты выяснили, что в коллекции короля Англии Карла I точно был не проданный в 2017-м экземпляр. А тот «Спаситель мира», что находится в ГМИИ имени Пушкина в Москве, принадлежит кисти Джампетрино — ученика и последователя Леонардо.

В 2011 году картину представили на выставке «Леонардо да Винчи: живописец при миланском дворе» в Лондонской национальной галерее. Вскоре полотно купил российский олигарх Дмитрий Рыболовлев за $127,5 млн, а в 2017-м он решил продать картину на Christie’s.

Рассчитывая выручить хотя бы $100 млн, бизнесмен получил почти полмиллиарда от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Попытки экспонировать якобы шедевр Возрождения в Лувре или иных мировых галереях успехом не увенчались — собственнику не удавалось договориться с музейными экспертами, которые отказывались подписывать картину именем Леонардо. Когда же картину пытались продать, галереи отказывались от возможности стать обладателями сомнительного предмета искусства.

Главный научный сотрудник и хранитель итальянской живописи ГМИИ имени Пушкина Виктория Маркова рассказала «Известиям», что о предложении купить Леонардо еще в ноябре 2010 года ей сообщила директор Пушкинского музея Ирина Антонова. Маркова изучила две папки с документами на картину и заключила, что картина не является работой Леонардо и музею не нужна.

«Картина в такой плохой сохранности, что говорить о ней как о произведении искусства нельзя. От подлинной живописи там почти ничего не осталось. Только половина правой кисти Христа. Возможно, эта кисть — действительно работа мастерской Леонардо. Но если кто-то будет приписывать ее самому да Винчи — это спекуляция», — объяснила «Известиям» свое решение Маркова.

Позже коллега из Эрмитажа, хранитель итальянской живописи Татьяна Кустодиева, рассказала Марковой, что им тоже предлагали купить картину, но и Петербург ею не заинтересовался.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Развенчание «да Винчи»: как «Спаситель мира» перестал считаться работой Леонардо

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