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Центр Гамалеи рассказал об одновременной разработке двух лекарств от COVID-19

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Центр Гамалеи работает сразу над двумя лекарствами от COVID-19. Препараты рассчитаны на тех, чей иммунитет объективно ослаблен, передает телеканал «Известия». Например, для пациентов, прошедших химиотерапию или страдающих иммунодефицитом. Таким людям вакцина не создаст необходимый уровень защиты. О разработке лекарств президенту рассказал заместитель директора центра Гамалеи и один из разработчиков вакцины «Спутник V», доктор медицинских наук Денис Логунов.

«Конечно, в Центре Гамалеи ведется как минимум два направления. Первое — это направление, связанное с моноклональными антителами, — это вот тот препарат, которым лечили Дональда Трампа, аналог. И препарат уже в высокой степени готовности. Во-первых, мы показали на экспериментах на трансгенных животных, что он обеспечивает 100-проецнтную защиту. И уже в ближайшее время мы выходим в клинические исследования, я надеюсь, что это будет в январе месяце, мы получим разрешение. И надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев — три, четыре, пять — можно получить одобрение. Другое направление — это химиотерапия, химические вещества. В этом плане мы находимся в начальной стадии. Здесь потребуется больше времени. Но я думаю, что к концу 2022 года мы можем получить регистрацию этого препарата при, естественно, успешном испытании на животных и проведении клинических исследований», — сообщил Логунов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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