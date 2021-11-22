Режиссер Вера Сторожева прокомментировала смерть Нины Руслановой

Семья Нины Руслановой поддерживала ее и оберегала. Об этом рассказала режиссер Вера Сторожева в воскресенье, 21 ноября, в беседе с «Известиями».

«Мы познакомились с ней, много лет назад. Нина Русланова снималась у меня в фильме «Француз». Роль у нее там небольшая. Но вспоминая картину «Познавая белый свет», где она сыграла пару с Сергеем Поповым, мне хотелось, чтобы они снова встретились на съемочной площадке», — сообщила режиссер и добавила, что Русланова сыграла эту роль с радостью.

Она также рассказала о последних годах жизни артистки и о ее семье.

«Мы с ней дружили. У нее были частые перемены настроения. Потом она заболела. У нее случился инсульт. И она не могла уже сниматься. А недавно ей решили найти родных. Устроили телешоу. Но мне не верится, что это возможно спустя более чем 70 лет. Наверно это какая-то драматургия телевизионная. У Нины была семья, дочь Олеся, внук. Они поддерживали, оберегали ее», — заявила Вера Сторожева.

В тот же день советский и российский кинорежиссер Юрий Кара заявил, что смерть Нины Руслановой — это огромная потеря. Он вспомнил, что у артистки был сильный волевой характер, и сказал, что «на таких женщинах и держится русская земля».

Режиссер Олег Степченко, в фильме «Вий» которого Русланова сыграла свою последнюю роль в кино, рассказал, что в то время у нее произошел инсульт, но она продолжала играть на досъемках.

Министр культуры России Ольга Любимова направила правительственную телеграмму в Союз кинематографистов РФ, в котором почтила память народной артистки.

Народная артистка Нина Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни в воскресенье, 21 ноября. Русланова — советская и российская актриса театра и кино. Известна по фильмам «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Берегите мужчин!» и др.