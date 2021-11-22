Сосед рассказал об отравившейся семье под Ростовом

Супругов, отравившихся в станице Бессергеневской Ростовской области, врачи выводили из дома на глазах у соседей. Об этом рассказал местный житель Павел в воскресенье, 21 ноября.

Ранее днем стало известно, что семья из шести человек отравилась неизвестным веществом. Две приемные девочки, семи и восьми лет, умерли. Двух других несовершеннолетних детей доставили в больницу, они находятся в реанимации с острыми признаками отравления неустановленным веществом. Все дети приемные.

«Я приходил днем, когда их выводили в скорую. Я Татьяну издалека видел, ее под руки вели. А Александр был в сознании. По виду, в глазах было что-то такое, как слезились», — сообщил мужчина.

По его словам, дети у семейной пары всегда выглядели ухоженными и довольными. У семьи также есть небольшое хозяйство — куры, гуси.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в этот день взрослые зарезали свинью и пожарили ее мясо. После трапезы всем стало плохо, потом их состояние ухудшилось, двое детей скончались. Остальных пострадавших госпитализировали . Эксперты взяли пробы мяса и других продуктов, а также проверили печь в доме.

21 ноября следственный отдел по городу Новошахтинск СК РФ по Ростовской области сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.