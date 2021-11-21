В Ростовской области семья из шести человек отравилась неизвестным веществом. Погибли двое детей, о чем 21 ноября сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Согласно данным следствия, в воскресенье в станице Бессергеневская был найден труп семилетней девочки. Ее восьмилетнюю сестру госпитализировали в больницу, где позднее ребенок скончался.

Как выяснилось, погибшие девочки воспитывались приемными родителями. Двое других несовершеннолетних детей были также доставлены в больницу и сейчас находятся в реанимации с острыми признаками отравления неустановленным веществом.

«Следственным отделом по городу Новошахтинск СУ СК РФ по Ростовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сказано в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее, 11 ноября, сообщалось о гибели 47-летнего мужчины и его 12-летней дочери в Пензе. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом.