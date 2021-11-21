Военный лидер Судана и отстраненный премьер подписали соглашение

Глава Суверенного совета Судана, генерал Абдель Фатах аль-Бурхан и ранее отстраненный военными с поста премьер-министра Абдалла Хамдок подписали политическое соглашение. Об этом 21 ноября сообщило в ходе трансляции в Facebook Sudan TV.

Документ подписали во Дворце республики, резиденции суданских лидеров в Хартуме. Соглашением отменяется решение об отстранении Хамдока от должности.

Ранее в воскресенье армия Судана сняла все ограничения на передвижения с Хамдока.

3 ноября политик, отстраненный от власти суданскими военными 25 октября, согласился стать главой нового кабмина. В новое правительство войдут независимые технократы, отмечали источники.

25 октября Хамдока задержали военные. Генерал Фаттах аль-Бурхан обратился к нации, заявив, что он распускает суданские органы власти, при этом в стране вводится чрезвычайное положение.

После военного переворота в апреле 2019 года от власти был отстранен президент Омар аль-Башир, который был на посту главы государства более 30 лет. Переворот произошел на фоне протестов, охвативших всю страну. Митингующие требовали от правительства аль-Башира снизить цены, а также решить проблему с отключениями электричества.