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Премьер Судана Хамдок согласился возглавить новое правительство

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Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок, отстраненный от власти суданскими военными 25 октября, согласился стать главой нового кабмина. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на источники.

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«Хамдок согласился вновь возглавить правительство, если политические заключенные будут освобождены», — заявил источник канала.

В новое правительство войдут независимые технократы, отметили источники.

25 октября Хамдок был задержан вооруженными силами Судана. Глава переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан обратился к нации, заявив, что он распускает суданские органы власти, при этом в стране вводится чрезвычайное положение

После военного переворота в апреле 2019 года от власти был отстранен президент Омар аль-Башир, который был на посту главы государства более 30 лет. Переворот произошел на фоне протестов, охвативших всю страну. Митингующие требовали от правительства аль-Башира добиться снижения цен, а также решить проблему с отключениями электричества, которые происходили каждую неделю.

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