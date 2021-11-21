Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минск подтвердил возобновление поставок электроэнергии Украине
Общество
Гинцбург оценил идею переждать вакцинацию других от COVID-19
Мир
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Мир
Рябков рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена
Спорт
Кэррик заменит Сульшера в ближайших матчах «Манчестер Юнайтед»
Мир
В Кремле призвали НАТО прекратить провокации у российских границ
Мир
В ВОЗ оценили ситуацию в логистическом центре на границе Польши и Белоруссии
Политика
Болгарская община заявила об ошибке Радева при оценке воссоединения Крыма с РФ
Общество
Актера Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве
Мир
Польша допустила закрытие границы с Белоруссией из-за мигрантов

Музыкант Джеймс Блант заявил о своей роли в предотвращении «войны» с РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский музыкант Джеймс Блант, автор хита You're Beautiful, заявил, что ранее ему удалось предотвратить вооруженное столкновение, которое якобы могло привести к новой мировой войне. Об этом сообщила в воскресенье, 21 ноября, газета Daily Express.

Блант рассказал, что до того, как стать исполнителем, он был офицером-разведчиком полка лейб-гвардии Великобритании. Музыкант проходил службу в армии НАТО в Косово в 1999 году. Однажды его подразделению приказали захватить аэродром, куда первыми прибыли российские военные.

«В Боснии и Герцеговине консенсуса по поводу членства в НАТО нет»
Посол РФ в Сараево Игорь Калабухов — о расширении альянса на Балканах, нелегитимности высокого представителя ООН и закупках газа по «Турецкому потоку»

«Мне был дан приказ выдавить оттуда около 200 русских. Я был командующим офицером, а за мной стоял отряд», — вспомнил Блант.

Подобный приказ музыкант назвал «безумным». Он уточнил, что в данном случае, вероятно, была политическая, а не военная скрытая причина. При этом Блант указал, что нападение на солдат могло развязать с Россией настоящую войну.

Однако приказ был отменен. Но, как добавил музыкант, если бы решение всё же было принято, он отказался бы его выполнить даже под угрозой трибунала.

Накануне газета Ouest-France назвала три точки Европы, где в теории может вспыхнуть война. Так, одной из «пороховых бочек» на карте являются Босния и Герцеговина, в которой опасаются возможной гражданской войны. В 1995 году Дейтонскими соглашениями был положен конец кровопролитию и от государства отделилась Республика Сербская. По мнению автора материала, есть опасность относительно того, что националистические настроения разных частей страны могут разрушить эту шаткую конструкцию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021