Музыкант Джеймс Блант заявил о своей роли в предотвращении «войны» с РФ

Британский музыкант Джеймс Блант, автор хита You're Beautiful, заявил, что ранее ему удалось предотвратить вооруженное столкновение, которое якобы могло привести к новой мировой войне. Об этом сообщила в воскресенье, 21 ноября, газета Daily Express.

Блант рассказал, что до того, как стать исполнителем, он был офицером-разведчиком полка лейб-гвардии Великобритании. Музыкант проходил службу в армии НАТО в Косово в 1999 году. Однажды его подразделению приказали захватить аэродром, куда первыми прибыли российские военные.

«Мне был дан приказ выдавить оттуда около 200 русских. Я был командующим офицером, а за мной стоял отряд», — вспомнил Блант.

Подобный приказ музыкант назвал «безумным». Он уточнил, что в данном случае, вероятно, была политическая, а не военная скрытая причина. При этом Блант указал, что нападение на солдат могло развязать с Россией настоящую войну.

Однако приказ был отменен. Но, как добавил музыкант, если бы решение всё же было принято, он отказался бы его выполнить даже под угрозой трибунала.

Накануне газета Ouest-France назвала три точки Европы, где в теории может вспыхнуть война. Так, одной из «пороховых бочек» на карте являются Босния и Герцеговина, в которой опасаются возможной гражданской войны. В 1995 году Дейтонскими соглашениями был положен конец кровопролитию и от государства отделилась Республика Сербская. По мнению автора материала, есть опасность относительно того, что националистические настроения разных частей страны могут разрушить эту шаткую конструкцию.