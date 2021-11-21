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В Ouest-France назвали три эпицентра возможной в будущем войны

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Газета Ouest-France назвала три точки Европы, где в теории может вспыхнуть война. Об этом стало известно в субботу, 20 ноября.

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По мнению обозревателя Фабьена Казенава, один из регионов, ситуация в которых пугает Евросоюз (ЕС), — это граница Белоруссии и Польши, где сейчас скопились тысячи беженцев из Иракского Курдистана. Варшава не пропускает переселенцев с Ближнего Востока на территорию ЕС. На ее границе сейчас присутствуют около 15 тыс. военных, не считая полиции и пограничников. Большое количество участников кризиса может привести к какому-либо случайному инциденту с печальными последствиями, передают содержание материала газеты в Oops Top.

Еще одной взрывоопасной точкой Казенав назвал границу между Россией и Украиной. В случае полномасштабной войны на Донбассе, РФ заступится за самопровозглашенные Донецкую и Луганскую Народные Республики, и в худшем для Киева сценарии российская армия создаст буферную зону для защиты как Донецка и Луганска, так и для безопасности Крыма. И протянется она до Одессы и Транснистрии.

Еще одна «пороховая бочка» на карте Европы — это Босния и Герцеговина, в которой опасаются возможной гражданской войны. В 1995 году Дейтонскими соглашениями был положен конец кровопролитию, и от государства отделилась Республика Сербская. Но есть опасность, что националистические настроения разных частей страны могут разрушить эту шаткую конструкцию.

11 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует никаких вторжений. В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими. В Минобороны РФ указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.

Ранее в тот день агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

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