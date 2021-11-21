Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья в Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске подозреваемый в убийстве мужчина открыл огонь из охотничьего ружья, его ликвидировали полицейские. Об этом сообщает 21 ноября Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. По Солнечногорску бегал и стрелял из охотничьего ружья 53-летний Владислав Шарков. После того как на вызов выехали сотрудники полиции, мужчина сел в свой автомобиль Ford EcoSport, по дороге он начал отстреливаться от полицейских.

Однако через несколько минут преследования автомобиль удалось остановить и заблокировать. В результате Шарков вышел из машины и снова открыл огонь. Один из сотрудников полиции ликвидировал нарушителя из табельного оружия, мужчина скончался на месте.

Вместе с тем, как отмечает Telegram-канал, перед стрельбой в городе, Шарков убил свою 77-летнюю мать: сломал ей ногу, задушил, а после поджег дом.



В настоящий момент следователи в Солнечногорске возбудили уголовное дело по ст. «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» в отношении мужчины, добавляет РЕН ТВ.

Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Накануне в Санкт-Петербурге в результате ссоры мужчина открыл стрельбу на Кольцевой автомобильной дороге (КАД). Пострадавших в происшествии нет. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.