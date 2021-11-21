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В Петербурге водитель в ходе конфликта открыл стрельбу на КАД
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В Петербурге водитель в ходе конфликта открыл стрельбу на КАД

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В результате ссоры мужчина открыл стрельбу на кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Петербурге. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что около 20:00, по словам заявителя, на дороге произошел конфликт и водитель автомобиля Nissan выстрелил из окна автомобиля. Пострадавших в происшествии нет.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее, 19 октября, злоумышленник произвел выстрел из неустановленного оружия по автомобилю на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге. В машине находились женщина и ее несовершеннолетний ребенок.

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