В Петербурге водитель в ходе конфликта открыл стрельбу на КАД
В результате ссоры мужчина открыл стрельбу на кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Петербурге. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что около 20:00, по словам заявителя, на дороге произошел конфликт и водитель автомобиля Nissan выстрелил из окна автомобиля. Пострадавших в происшествии нет.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Ранее, 19 октября, злоумышленник произвел выстрел из неустановленного оружия по автомобилю на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге. В машине находились женщина и ее несовершеннолетний ребенок.