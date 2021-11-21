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Northrop Grumman показала концепт будущего лунного вездехода

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Американцы, вероятно, будут ездить по Луне на богине охоты. Артемидой могут назвать новый ровер для спутника Земли, передает телеканал «Известия». Концепт электромобиля представила компания Northrop Grumman. Правда, детально проект пока не проработан. К разработке планируют привлечь ряд автомобильных компаний. Ровер по плану будут доставлять на Луну отдельно. Сейчас на спутнике Земли уже «припаркованы» три авто, оставшиеся от посещений миссий «Аполлон». Вернуться на Луну американцы планируют в 2025 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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