Лев Симба освоил профессию тележурналиста

Лев Симба в Танзании готов составить конкуренцию блогерам. Хищник сам снял несколько кадров своей жизни, передает телеканал «Известия». При заходе в вольер зверь заинтересовался GoPro, которую заранее установили журналисты. Симба схватил камеру и принялся бродить с ней. Лев даже попробовал устройство на вкус, но потом бросил. Видимо, кусок пластика показался неаппетитным. В Танзании открыли торжественно вольер для льва Симбы. На церемонию пригласили спасителей животного, журналистов и зоозащитников

Новый дом для Симбы так и назвали — «Симбхаус», на нем установили

табличку на тех языках с описанием истории зверя. Вольер находится на территории центра спасения дикой природы Килиманджаро. Это не зоопарк. Здесь есть и те животные, которые не могут жить на воле по состоянию здоровья. У Симбы царские условия: большой вольер, свой бассейн, укрытие и много игрушек

Тяжелая история зверя наконец обрела счастливый финал. Симбу еще львенком спасли от живодеров. Дикую кошку искалечили фотографы, переломав ей лапы. Животное выходили в челябинском

центре «Спаси меня» под руководством Карена Даллакяна.

«Я отошел, чтобы никто не видел эти слезы. Но эти слезы… это слезы радости. Пришел тот момент, когда родитель своих детей после совершеннолетия отдает в новую жизнь. Говорит: «Вот, ребята, я вам дал здоровье, я вам обеспечил такой дом, иди и живи. Дальше уже экзамены жизни ты должен пройти сам, самостоятельно выживать». Но здесь, конечно, всё будет под контролем», — поделился Даллакян.

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