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Прощание девочки с Байденом на Дне благодарения назвали «приемом карате»

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Президент США Джо Байден в Розовом саду Белого дома провел традиционную церемонию помилования индеек 19 ноября. На мероприятии журналисты засняли момент, когда американский лидер попытался пообщаться с юной гостьей.

На кадрах Байден приближается к маленькой девочке на руках у женщины, что-то говорит, а потом пытается дотронутся до лица ребенка. Девочка отворачивается и уклоняется, но американский лидер не обращает на это внимания. Тогда юная гостья церемонии резким жестом руки пресекает попытки Байдена установить контакт.

Комментаторы видео в Сети этот жест назвали «прием карате».

В этом году помилование индеек прошло раньше обычного — почти за неделю до праздника. День благодарения в США ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября, и в этом году он выпадает на 25 число. Две белоснежные индейки — Желе и Арахисовое Масло — были выращены в Джаспере, штат Индиана, и после церемонии помилования останутся жить в кампусе Университета Пердью в Западном Лафайетте, штат Индиана.

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