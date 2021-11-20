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Байден помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло перед Днем благодарения
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Байден помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло перед Днем благодарения

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Президент США Джо Байден в пятницу, 19 ноября, согласно традиции, публично помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло в преддверии Дня благодарения. Об этом сообщает телекомпания CNN.

«Властью, данной мне как президенту США, я даю вам помилование», — сказал Байден. Одна из птиц в ответ громко закричала, что вызвало всеобщий смех и овации. При этом американский лидер пошутил, что обе индейки были отобраны в том числе по статусу вакцинации. Церемония помилования птиц прошла в Розовом саду Белого дома.

Две белоснежные индейки были выращены в Джаспере, штат Индиана, и после церемонии помилования будут жить в кампусе Университета Пердью в Западном Лафайетте, штат Индиана.

Желе и Арахисовое Масло по приезду в Вашингтон остановились в роскошном отеле Willard и в четверг посетили пресс-конференцию с Национальной федерацией индеек.

В этом году помилование прошла раньше обычного — почти за неделю до праздника. День благодарения в США ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября, и в этом году он выпадает на 25 число.

Традиция подношения индеек в День благодарения президенту страны была положена в 1947 году основателем национальной федерации индеек Чарльзом Уомплером. Он был первым, кто подарил индейку президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну, но глава Белого дома тогда индейку не пожалел. Первое документально подтвержденное помилование индейки было дано президентом Джоном Кеннеди в 1963 году, а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше-старшем в 1989 году.

Сама традиция помиловании индейки уходит корнями в историю. Считается, что маленький сын президента Линкольна попросил своего отца пощадить домашнюю индейку, которая должна была быть частью их обеда в День Благодарения.

Ранее, 13 ноября, американская благотворительная организация зоозащитников Farm Sanctuary составила петицию, призывающую президента Байдена отправить помилованных им в 2021 году в честь Дня благодарения индеек на ее попечительство. Под петицией подписались певица Билли Айлиш, оскароносный актер Хоакин Феникс, британский комик Рики Джервэйс, актрисы Руни Мара и Мина Сувари.

В организации также сообщили, что, как правило, помилованных индеек отправляют на фермы, в контактные зоопарки, а также университеты, «где о них, вероятнее всего, не заботятся как об индивидуумах со своими уникальными личностными характеристиками, эмоциями, потребностями и предпочтениями».

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