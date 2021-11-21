Свидетель рассказа о нарушениях погибшего в ДТП на Кутузовском блогера

На манеру езды погибшего блогера многократно жаловались. Водители обращались с заявлениями в инспекцию, передает телеканал «Известия».

«На сайте ГИБДД подавал заявление по поводу привлечения за неоднократное нарушение правил дорожного движения. У него есть блог свой, который, соответственно, немало подписчиков насчитывает — более 200 тыс. Я писал просто в ГИБДД как раз, что надо заниматься им тем, что штрафуют, да, но и профилактикой нарушений. На что я получал неоднократно письма типа: «Нельзя привлечь данного человека». Мое заявление не является устройством, которое фиксирует правонарушения в автоматическом режиме. В связи с этим нельзя привлечь данного человека к ответственности», — сообщил свидетель правоонарушений.

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