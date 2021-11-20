Сурков допустил политическую дестабилизацию в РФ

Рост хаоса в стране может быть неизбежен в любой социальной системе. Такое заявление сделал бывший помощник президента России Владислав Сурков в субботу, 20 ноября.

«То, что в теории энтропия имеет свойство нарастать именно в замкнутых, закрытых системах, вроде бы подсказывает простое решение проблемы — открыть систему, выпустить пар, и хаос отступит. Но эта простота обманчива. Либеральные эксперименты на внутриполитическом блоке ставить крайне рискованно», — передает его слова издание «Актуальные комментарии».

Сурков обратил внимание, что в случае «разгерметизации системы» могут произойти неконтролируемые «выбросы гражданского раздражения», в связи с чем, как следствие, может возникнуть «необратимая дестабилизация».

Как пример Сурков привел 1980-е и 1990-е годы.

«В следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное многополярье», — подытожил он.

18 июня Сурков заявил, что «передозировка свободы», которая появилась в России в 1990-е вместе с разнообразием во всех сферах, оказалась для страны губительна. По его словам, разнообразие нуждается в контроле, чтобы создать «хороший компромисс между хаосом и порядком». Он считает, что только таким образом «сохранится единство общества».

Владислав Сурков был назначен помощником президента России в 2013 году. Он курировал вопросы, связанные с социально-экономическим сотрудничеством с Абхазией и Южной Осетией, а также с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины. Он был освобожден от должности помощника президента 18 февраля 2020 года.

Ранее чиновник занимал пост руководителя аппарата правительства (2012–2013), зампредседателя правительства (2011–2012) и являлся помощником президента (2004–2008).