Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Курды устроили потасовку с журналистами в белорусском логистическом центре
Спорт
Фигуристка Хромых одержала победу на турнире в Польше
Общество
Погибший в ДТП в Москве блогер Губденский жаловался на депрессию
Спорт
«Локомотив» оспорит судейство на матче с «Ахматом»
Общество
Ольгу Амельченкову избрали председателем штаба «Волонтеры Победы»
Мир
В Финляндии задумались о строительстве заграждений на границе с Россией
Мир
Спикер сената Польши получил посылку с угрозами и взрывчаткой
Спорт
Россия примет чемпионат Европы по гандболу среди женских команд – 2026
Авто
Экипаж Жигунова стал лидером второго этапа бахи «MOTUL — Тихий Дон»
Мир
Блинкен заявил об обеспокоенности США политикой России в отношении Украины

Сурков допустил политическую дестабилизацию в РФ

Сурков допустил дестабилизацию политической ситуации в России
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост хаоса в стране может быть неизбежен в любой социальной системе. Такое заявление сделал бывший помощник президента России Владислав Сурков в субботу, 20 ноября.

Сурков возьмется за воспитание молодых дипломатов
МИД России надеется укрепить стратегическое партнерство со странами СНГ за счет налаживания отношений с сотрудниками внешнеполитических ведомств содружества

«То, что в теории энтропия имеет свойство нарастать именно в замкнутых, закрытых системах, вроде бы подсказывает простое решение проблемы — открыть систему, выпустить пар, и хаос отступит. Но эта простота обманчива. Либеральные эксперименты на внутриполитическом блоке ставить крайне рискованно», — передает его слова издание «Актуальные комментарии».

Сурков обратил внимание, что в случае «разгерметизации системы» могут произойти неконтролируемые «выбросы гражданского раздражения», в связи с чем, как следствие, может возникнуть «необратимая дестабилизация».

Как пример Сурков привел 1980-е и 1990-е годы.

«В следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное многополярье», — подытожил он.

18 июня Сурков заявил, что «передозировка свободы», которая появилась в России в 1990-е вместе с разнообразием во всех сферах, оказалась для страны губительна. По его словам, разнообразие нуждается в контроле, чтобы создать «хороший компромисс между хаосом и порядком». Он считает, что только таким образом «сохранится единство общества».

Владислав Сурков был назначен помощником президента России в 2013 году. Он курировал вопросы, связанные с социально-экономическим сотрудничеством с Абхазией и Южной Осетией, а также с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины. Он был освобожден от должности помощника президента 18 февраля 2020 года.

Ранее чиновник занимал пост руководителя аппарата правительства (2012–2013), зампредседателя правительства (2011–2012) и являлся помощником президента (2004–2008).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021