Минспорт Дагестана отреагировал на смертельное ДТП в Москве

В министерстве спорта Дагестана выразили соболезнования в связи с гибелью в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве президента Федерации автомобильного и мотоспорта республики Заура Ибрагимова.

«Печальная новость. <...> В Москве в ДТП погиб президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Он победитель и призер многих соревнований в автоспорте», — говорится в сообщении на странице ведомства в Instagram.

В министерстве от имени врио министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажида Сажидова выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ибрагимову было 32 года. Он руководил федерацией последние два года с момента ее основания.

ДТП произошло ранее в этот день. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был блогер и предприниматель Саид Губденский, он и его пассажир — Ибрагимов — погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes. По некоторым данным, Mercedes принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, он играл в шашки на дороге.

Друг Губденского Роман Аскеев, в свою очередь, заявил, что возможной причиной аварии является плохая погода.