Россия может произвести 2 млрд доз вакцин от COVID-19 в 2022 году
Россия может производить 2 млрд доз вакцин от COVID-19 в год. Увеличение объемов изготовления планируется уже в 2022 году. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, мощности страны позволяют выйти на такой уровень. Сегодня в гражданском обороте находятся более 100 млн российских вакцин, сообщает телеканал «Известия». Всего до конца года будет произведено 300 млн доз.
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