Скончался актер сериала «Кабачок «13 стульев» Георгий Шахет

На 76-м году жизни в результате тяжелой болезни умер российский актер театра и кино Георгий Шахет. Об этом 19 ноября сообщил на своем сайте Союз кинематографистов России.

«Георгий Осипович отличался дружелюбным характером, требовательностью к себе и коллегам. Режиссеры, особенно телевизионных проектов, любили с ним работать», — говорится в некрологе.

Известно, что актер скончался 14 ноября. Характер заболевания Шахета не уточняется.

После окончания Высшего театрального училища имени Щукина в 1974 году Шахет исполнил свою первую роль в кино — Серый в фильме «Стоянка — три часа».

Широкому зрителю полюбились роли артиста, созданные им в картинах «Кабачок «13 стульев», «Капабланка» «Бегство мистера Мак-Кинли», «Диверсант. Конец войны», «Есенин», «Звоните ДиКаприо!», «Хождение по мукам», а также «Штрафбат».