Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Общество
В ГД предложили сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
Культура
Певица МакSим впервые после комы вышла на сцену
Спорт
Times заявила о спорах в британском правительстве из-за бойкота Олимпиады
Мир
Регулятор оштрафовал Alibaba и ряд крупных компаний Китая
Мир
Источники TWP рассказали о запрошенных США сведениях по «сдерживанию» РФ
Происшествия
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе в Уссурийске
Общество
В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности из-за снегопада
Мир
Париж ввел комендантский час из-за протестов на Гваделупе
Наука
В Шотландии изобрели собакофон для связи питомцев с хозяевами

В МИД РФ выразили готовность участвовать в экономических проектах Афганистана

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021