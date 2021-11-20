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Регулятор оштрафовал Alibaba и ряд крупных компаний Китая

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Корпорация Alibaba, оператор веб-сервисов Baidu, одно из ведущих предприятий розничной торговли Suning и инвестхолдинг Tencent оштрафованы на 500 тыс. юаней ($78,2 тыс.) за нарушение антимонопольного закона. Об этом сообщило Главное государственное управление по контролю за рынками Китая 20 ноября на своем сайте.

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Управление выявило незаконные скупки акций Meizu Technology Co., Yongyang Anfeng (Beijing) Technology Co. и AutoNavi Software Holdings Co..

Также регулятор выявил нарушения в оформлении отчетной документации у Baidu, Suning и Tencent и вынес постановление о штрафах. Власти Китая зарегистрировали 43 дела о подобных нарушениях за последнее время.

Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании партийного комитета по всестороннему углублению реформ в августе заявлял о мерах правительства по сдерживанию монополизации рынка.

Власти намерены проводить политику защиты интересов малого и среднего бизнеса. Компетентные госорганы Китая должны содействовать формированию эффективных механизмов рыночной экономики социалистического типа, подчеркнул он.

В апреле Alibaba получила штрафа в 18,22 млрд юаней, или $2,78 млрд. Государственное управление по контролю за рынком КНР сообщило 10 апреля, что решение о штрафе вынесено в связи с нарушениями антимонопольного законодательства.

Штраф, назначенный

В компании Alibaba штраф назвали предупреждением и стимулом для других интернет-платформ, а также «отправной точкой» для развития компании. Это было сказано в письме компании, адресованном к партнерам и клиентам.

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