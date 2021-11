Регулятор оштрафовал Alibaba и ряд крупных компаний Китая

Корпорация Alibaba, оператор веб-сервисов Baidu, одно из ведущих предприятий розничной торговли Suning и инвестхолдинг Tencent оштрафованы на 500 тыс. юаней ($78,2 тыс.) за нарушение антимонопольного закона. Об этом сообщило Главное государственное управление по контролю за рынками Китая 20 ноября на своем сайте.

Управление выявило незаконные скупки акций Meizu Technology Co., Yongyang Anfeng (Beijing) Technology Co. и AutoNavi Software Holdings Co..

Также регулятор выявил нарушения в оформлении отчетной документации у Baidu, Suning и Tencent и вынес постановление о штрафах. Власти Китая зарегистрировали 43 дела о подобных нарушениях за последнее время.

Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании партийного комитета по всестороннему углублению реформ в августе заявлял о мерах правительства по сдерживанию монополизации рынка.

Власти намерены проводить политику защиты интересов малого и среднего бизнеса. Компетентные госорганы Китая должны содействовать формированию эффективных механизмов рыночной экономики социалистического типа, подчеркнул он.

В апреле Alibaba получила штрафа в 18,22 млрд юаней, или $2,78 млрд. Государственное управление по контролю за рынком КНР сообщило 10 апреля, что решение о штрафе вынесено в связи с нарушениями антимонопольного законодательства.

В компании Alibaba штраф назвали предупреждением и стимулом для других интернет-платформ, а также «отправной точкой» для развития компании. Это было сказано в письме компании, адресованном к партнерам и клиентам.