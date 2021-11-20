Присяжные США оправдали застрелившего двух участников митингов подростка

Кайл Риттенхаус упал в обморок после оглашения вердикта — невиновен, передает телеканал «Известия». В ходе следствия присяжные оправдали подростка, застрелившего двух демонстрантов. Обвинение переквалифицировали из убийства в самооборону. В августе 2020-го года 17-летний житель города Кеноша, штата Висконсин, как и многие жители города, вышел на помощь полиции. На улицах города шествия движения BLM переросли в драки и вандализм. Кайл с оружием встал возле АЗС и предотвратил несколько попыток поджога.

«Наша задача — защитить бизнес, часть моей работы — помочь людям, тут сейчас очень опасно, на людей нападают. Для этого я взял с собой винтовку», — рассказал подросток.

Он открыл огонь из винтовки по напавшим на него. Двое пострадавших умерли от полученных ран. Погибшие были безработными неоднократно судимыми сторонниками BLM.

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