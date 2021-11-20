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Байдена рассердило оправдание Риттенхауса

Байден заявил, что рассержен и обеспокоен вердиктом по делу Риттенхауса, но принимает его
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден встревожен и обеспокоен решением суда присяжных по делу Кайла Риттенхауса, но принимает его. Об этом стало известно в пятницу, 19 ноября.

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«Несмотря на то, что вердикт в Кеноше оставит многих американцев, включая меня, рассерженными и обеспокоенными, мы должны признать: суд присяжных сказал свое слово», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Он также призвал не согласных с вердиктом сограждан выражать свое мнение мирно. Так, Байден и федеральное правительство США уже предложили губернатору Висконсина Тони Иверсу «поддержку и любое содействие, необходимое для обеспечения общественной безопасности».

19 ноября суд присяжных в американском штате Висконсин в городе Кеноша вынес оправдательный вердикт по делу 18-летнего Кайла Риттенхауса, застрелившего двух и ранившего одного участника беспорядков в 2020 году.

Риттенхаус утверждает, что приехал в штат Висконсин в августе 2020 года, чтобы защитить жителей города Кеноша от протестующих, среди которых были участники движения BLM, в переводе — «Жизни темнокожих важны». Летом прошлого года в городе вспыхнули массовые беспорядки, вызванные недовольством некоторых жителей тем, что сотрудник полиции ранили афроамериканца, проживающего в Кеноше.

Интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожих, Black Lives Matter, было основано в 2013 году. Оно обрело большую популярность после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. После этого по США и ряду западных стран прокатилась волна организованных движением протестов.

В ходе этих акций, в частности, стихийно сносились памятники историческим личностям, связанным с рабством. Активисты BLM выступают против полицейского насилия и расовой дискриминации. Одним из их требований движения является сокращение финансирования правоохранительной системы.

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