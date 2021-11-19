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США пообещали вдохнуть новую жизнь в Конвенцию о запрете биооружия

США пообещали вдохнуть новую жизнь в Конвенцию о запрете биооружия

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Соединенные Штаты представят ряд инициатив для укрепления Конвенции о запрещении биологического оружия. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу, 19 ноября.

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«Нас тревожит, что ряд стран всё еще сохраняет программы биологических вооружений, а другие державы и негосударственные акторы стремятся к обладанию ими. Поэтому мы полны решимости укрепить Конвенцию о запрещении биологического оружия и вдохнуть в нее новую жизнь», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Он также выразил обеспокоенность растущей угрозой «лабораторных инцидентов» с продуктами биотехнологий или сознательного манипулирования ими. Коронавирусную пандемию Салливан назвал «сигналом к пробуждению человечества».

Девятую обзорную конференцию предполагается провести в Женеве не позднее 2021 года.

7 октября Россия и Китай заявили, что считают военно-биологическую деятельность США и их союзников угрожающей национальной безопасности двух стран. По их словам, деятельность Штатов вызывает у международного сообщества серьезные опасения и вопросы на предмет соблюдения Конвенции о биологическом оружии.

Накануне зампредседателя Следственного комитета России Александр Федоров сообщил, что бесконтрольное расширение сети американских биологических лабораторий по периметру границ России вызывает беспокойство у Москвы и мирового сообщества.

В апреле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что у России есть веские основания предполагать, что в находящихся под контролем США биолабораториях идет разработка биологического оружия. По его словам, в основном эти лаборатории появляются у границ России и Китая. При этом в районах, где организовали такие предприятия, наблюдались вспышки заболеваний, нехарактерные для той местности.

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