Машина врезалась в лавку на территории храма Андрея Рублева в Москве

Автомобиль Kia Rio врезался в деревянную церковную лавку, расположенную при входе в храм преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке в Москве, и едва не проломил стену. Видеозапись с места ДТП 19 ноября оказалась в распоряжении «Известий».

По предварительным данным, водитель пытался проскочить на зеленый свет, но не успел, после чего врезался в строение. В результате инцидента никто не пострадал. Причины произошедшего предстоит установить.

Ранее сообщалось, что 18 июля дорогой спорткар Nissan 350Z въехал в ограду храма Андрея Рублева в Раменках на западе Москвы. Водитель признался, что развил скорость около 120 км/ч и не справился с управлением. Он добавил, что не понимает, как его выбросило к ограде храма, отметив, что несколько раз пролетел по дороге и газону, прежде чем автомобиль всё же затормозил.

До этого стало известно, что пьяный водитель за рулем иномарки вечером 3 декабря 2020 года въехал в ворота храма в Малом Предтеченском переулке в центре Москвы. Отмечалось, что мужчина некоторое время шатался у церкви и вел себя неадекватно, потом сел в автомобиль и врезался в ворота. На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали нарушителя, в результате инцидента никто не пострадал.