На Гавайях нашли реку с 1,2% алкоголя

Жители американского штата Гавайи пожаловались на сильный запах пива от реки Вайпио. Об этом 18 ноября сообщил портал Country Music Nation.

По словам одного из очевидцев, на берегу «создавалось впечатление, что здесь паб, который не открывал свои двери несколько дней».

Экспертиза показала, что в воде содержится 1,2% алкоголя, а также 0,4% сахара, который применяют при приготовлении пива, отмечает телеканал «Звезда».

Местный департамент транспорта провел расследование и выяснил, что произошла утечка на пивоваренном заводе Paradise Beverages. Его представители неисправности не заметили и обратили внимание на трубы рядом с автотрассой только после осмотра склада. Пиво вытекало в ручей с другой стороны шоссе.

Неизвестно, последует ли судебное разбирательство из-за обнаруженного в реке алкоголя.

В октябре 2020 года на Камчатке ученые обнаружили изменение цвета и плотные отложения в реке Налычева.