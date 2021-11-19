Дорогу к перинатальному центру отремонтируют в Пскове

Ремонт дороги к перинатальному центру в Пскове будут проводить с привлечением федеральных средств. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы городской администрации Борис Елкин.

«Эта дорога входит в комплекс работ по реконструкции улицы Кузбасской Дивизии, проект готов, письмо направлено в Москву, чтобы привлечь федеральное финансирование», — рассказал Борис Елкин. По его словам, бюджета города Пскова и Псковской области недостаточно, чтобы реализовать объект стоимостью более 400 млн рублей, передает «Псковская лента новостей». На данный момент на улице Кузбасской Дивизии идут работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». С 17 ноября там ввели ограничение движения.

Дорогу к новому мосту через реку Кебь ввели в эксплуатацию в Псковском районе после ремонта по нацпроекту. Речь идет о магистрали от федеральной трассы Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков (Р-56) – с/т «Кебь». На объекте выполнили планировку более 48 тыс. кв. м откосов насыпи и дна кюветов, заменили покрытие проезжей части, а в отдельных местах покрытие укрепили геосеткой, укрепили обочины, отремонтировали 11 водопропускных труб, привели в порядок три комплекса автобусных остановок.