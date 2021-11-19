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В России появится новый китайский кроссовер Chery Omoda 5
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В России появится новый китайский кроссовер Chery Omoda 5

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Китайская компания Chery представила на автосалоне в Гуанчжоу новый кроссовер Omoda 5. Об этом 19 ноября сообщает «Авторевю».

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Длина автомобиля составляет 4400 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1585 мм. Колесная база достигает 2630 мм. Модель получила безрамочную решетку радиатора, полностью диодную светотехнику и 18-дюймовые колеса. В салоне на передней панели установлены два монитора диагональю 12,3 дюйма каждый. Часть кнопок — сенсорные.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод только передний.

На китайский рынок Chery Omoda 5 выйдет во II квартале 2022 года. Анонсированы поставки в страны Азии, Южной Америки, Африки и Европы. Кроме того, модель появится в России.

29 июня стало известно, что Chery рассматривает возможность в ближайшие два года начать продажи в России автомобилей с электрическими силовыми установками.

На данный момент в Chery готовят необходимый пакет технической документации для прохождения сертификации машин, проводят маркетинговые исследования, а также готовятся к испытаниям электромобилей в условиях российских дорог и климата.

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