Автотрассу до аэропорта Казань реконструируют до 2023 года

«Волго-Вятскуправтодор» завершит реконструкцию дороги до аэропорта имени Габдуллы Тукая в Казани в 2023 году. Трассы расширят на две полосы.

По словам главы «Волго-Вятскуправтодора» Илдара Мингазова, реконструкция охватывает дорогу протяженностью 6,4 км. Подрядная организация строит две новые полосы. Также будут обустроены два подземных пешеходных перехода в районе выставочного комплекса «Казань Экспо» и сел Большие и Малые Кабаны. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Также подрядчик построит разворотную эстакаду к выставочному комплексу. Основные работы будут завершены уже в 2022 году.

Ранее сообщалось, что аэропорты Казань и Бегишево в Татарстане планируют соединить скоростной железной дорогой. Путь составит 1 час 15 минут. Старт реализации проекта намечен на 2027 год.