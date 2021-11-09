Аэропорты в Татарстане соединят скоростной железной дорогой

Аэропорты Казань и Бегишево в Татарстане планируют соединить скоростной железной дорогой. Старт реализации проекта намечен на 2027 год.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Фарита Ханифова, документ о строительстве железной дороги между аэропортами приняло правление ОАО «РЖД». Путь составит 1 час 15 минут, уточняет ИА «Татар-информ».

Ханифов уточнил, что скоростная дорога между аэропортами не связана с планами по строительству высокоскоростной магистрали Москва — Казань.

В радиусе 25 км от международного аэропорта Бегишево расположен ряд крупных городов, в том числе Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск. Также воздушная гавань обслуживает пассажиров из ближайших городов Удмуртии и Башкортостана.