Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних направлениях на 550 рублей (до 2200 рублей), на международных линиях — на €10 (до €30 — 2500 рублей). Об этом 19 ноября сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова «Известиям».

«Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году. В III квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тыс. рублей за тонну», — сказала она.

По ее словам, текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее.

Повышение будет действовать для всех билетов, проданных с 22 ноября на рейсы с 15 декабря, сообщает Travel.ru.

2 июля биржевая стоимость авиатоплива в топливозаправочных комплексах московских аэропортов достигла исторического рекорда и впервые превысила 50 тыс. рублей за тонну. По мнению экспертов, причинами могли стать общий рост инфляции в стране, а также рост стоимости нефти и сокращение предложения нефтепродуктов на рынке в связи с тем, что сырую нефть выгоднее экспортировать, чем перерабатывать внутри России.

Ранее, 23 июня, авиакомпании «Уральские авиалинии» и Smartavia заявили «Известиям» о росте стоимости авиатоплива на 30–40% с начала года. С 16 июня биржевая цена керосина выросла на 5% — до 48 384 рублей за тонну, достигнув почти рекордного значения. Для Smartavia средняя цена топлива в аэропортах присутствия на территории России с начала 2021 года выросла на 31%. Стоимость керосина находится примерно на уровне мая 2018 года и апреля 2019-го.

В тот день стоимость авиатоплива на бирже достигла допандемийного уровня — почти 48 тыс. рублей за тонну. Еще 10 июня цена керосина составляла 46,2 тыс. за тонну — на 17,4% выше, чем годом ранее.

Между тем в Минэнерго подчеркнули, что рост цен на керосин носит сезонный характер, в настоящее время цена возвращается на допандемейный уровень. Представитель министерства также заявил, что повышение цен на дизельное топливо находится в рамках инфляции.