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19-летний виртуоз Иван Бессонов даст концерт в планетарии

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27 ноября в Московском планетарии стартует серия иммерсивных концертов «Увидеть музыку». 19-летний виртуоз и победитель конкурса исполнителей академической музыки «Евровидение» Иван Бессонов исполнит произведения мировой классики, в то время как видео-арт под куполом планетария отправит гостей в космическое путешествие и позволит в прямом смысле «увидеть музыку».

«Цель нашего проекта — создание нового формата концертов, позволяющего с помощью визуальных средств показать красоту музыки, ее форму, — рассказывает учредитель группы компаний Zapomni Сурен Тер-Овсепян. — Мы всегда представляем в голове изображения или образы, слушая ту или иную песню или произведение. Концерт «Увидеть музыку» — это возможность выйти за рамки привычного и посмотреть на классические произведения Шопена, Чайковского, Рахманинова с новой стороны — благодаря видео-арту. Зритель не просто сидит в зале и слушает концерт, над ним — во весь купол планетария — космос, звезды, яркие цветные вспышки. Это создает эффект полного погружения, на 60 минут человек выпадает из реальности».

Иван Бессонов — первый российский музыкант, ставший победителем «Классического Евровидения» в 2018 году. Он сотрудничает с Валерием Гергиевым, Владимиром Спиваковым, Александром Сладковским. В свои 19 лет Иван — обладатель Гран-при Международного юношеского конкурса имени Шопена, лауреат международного конкурса имени Рубинштейна «Фортепианная миниатюра в русской музыке», конкурса «Молодые дарования России» и конкурса Grand Piano Competition. Помимо игры на фортепиано Иван также пишет музыку самостоятельно — еще в 2015 году он дебютировал как композитор, написав музыку к документальному фильму Виктора Косаковского Varicella.

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