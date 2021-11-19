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Росавиация указала на обеспокоенность населения из-за задержек рейсов

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Российские авиавласти заявили о росте социальной напряженности населения из-за длительных задержек рейсов. Это следует из телеграммы заместителя руководителя Росавиации Георгия Бахарева, направленной 18 ноября главам российских авиакомпаний. Документ есть в распоряжении «Известий», его подлинность подтвердил источник в одном из крупных перевозчиков в пятницу, 19 ноября.

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Согласно телеграмме, Бахарев сообщил, что в Росавиацию «продолжает поступать большое количество жалоб пассажиров, связанных с длительными задержками рейсов российских авиакомпаний».

Он указал, что с учетом увеличения количества рейсов по вновь возобновляемым международным направлениям «ситуация с задержками рейсов приводит к нарушению прав большого количества пассажиров и к росту социальной напряженности населения».

Заместитель руководителя Росавиации призвал глав авиакомпаний повторно принять меры по недопущению длительных задержек рейсов, не связанных с неблагоприятными метеоусловиями или обстоятельствами непреодолимой силы. Бахарев также попросил обеспечить необходимый резерв воздушных судов при формировании программ полетов. Авиакомпании должны отчитаться о принятых мерах до 25 ноября, следует из телеграммы авиавластей.

12 ноября «Известия» со ссылкой на письмо Бахарева президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну писали, что в России предложили усилить наказание для авиакомпаний за задержки рейсов. Отмечалось, что на рассмотрении Росавиации находится письмо Генпрокуратуры относительно недостатков нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав пассажиров. Документ изначально был адресован Минтрансу, заявлял источник, близкий к этому ведомству.

Авиавласти попросили АЭВТ представить предложения, устанавливающие ответственность авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах по аналогии с положением ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».

Представитель Минтранса отмечал, что ведомство получило письмо, вопрос прорабатывается совместно с участниками рынка авиаперевозок.

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