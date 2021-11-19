Ким Кардашьян помогла вывезти из Афганистана 30 футболисток

Ким Кардашьян вывезла из Афганистана 30 юных футболисток. Актриса профинансировала самолет в Великобританию, передает телеканал «Известия». Спортсменки с семьями с сентября находились в Пакистане. Правительство выдало девушкам экстренные гуманитарные визы. Игрокам предстоит провести 10-дневный карантин. Попечение футболисток взял на себя клуб АПЛ «Лидс Юнайтед».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.