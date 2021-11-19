Генпрокурор России потребовал ежедневно контролировать стройку Восточного

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом на площадку строящегося космодрома Восточный. Он провел межведомственное совещание с руководством дирекции космодрома и госкорпорации «Роскосмос». Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе совещания обсуждались вопросы законности при строительстве первой и второй очереди космодрома. Краснов сообщил о принимаемых мерах для выполнения поставленной государством задачи по обеспечению запуска с космодрома Восточный ракеты-носителя «Ангара» до конца 2023 года.

«Краснов, в частности, указал, что проблемы, сопровождающие строительство космодрома, требуют от руководства госкорпорации «Роскосмос», а также от всех заинтересованных органов и организаций, принятия комплексных мер по их скорейшему преодолению, повышения спроса и ответственности исполнителей, ежедневного контроля за их устранением», — рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Краснов подчеркнул, что информация о строительстве космодрома на постоянной основе докладывается президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что требует от всех, кто задействован в проекте, «высочайшей ответственности и контроля».

3 сентября Владимир Путин посетил космодром Восточный в Амурской области. Ему доложили о ходе строительства стартового комплекса «Ангара», показали возводимые объекты.

В конце декабря 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил надежду на то, что космодром Восточный в 2021 году заработает в полную мощь.

В январе 2019-го сообщалось, что срок завершения строительства космодрома Восточный был отложен из-за сложностей с выбором основного подрядчика. Президент России тогда поручил обеспечить наличие стартового комплекса для сверхтяжелого класса ракет не позднее 2023 года и подчеркнул, что за 2023 год «выходить нельзя».