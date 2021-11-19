Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Крыму раскритиковали обвиняемую в получении взятки министра культуры
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в инновационном центре «Сколково»
Общество
Жители Дальнего Востока увидят самое продолжительное с XV века лунное затмение
Экономика
Бизнес предложил ввести квоты для ритейлеров на закупки МСП
Мир
В Европарламенте призвали защитить интересы граждан ЕС из-за санкций США по СП—2
Наука
Пользу ношения масок от COVID-19 доказали ученые
Мир
Премьер Польши предложил профинансировать возвращение мигрантов домой
Общество
МВД подготовило приказ об обязательных справках о здоровье мигрантов
Мир
Пресс-секретарь вице-президента США Камалы Харрис подала в отставку
Общество
Мать и дочь Хлебниковой уехали из сгоревшей квартиры
Сюжет:

Генпрокурор России потребовал ежедневно контролировать стройку Восточного

Генпрокурор Краснов потребовал ежедневно контролировать стройку космодрома Восточный
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом на площадку строящегося космодрома Восточный. Он провел межведомственное совещание с руководством дирекции космодрома и госкорпорации «Роскосмос». Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Цена свободы: перспективы и возможности космодрома Восточный
Почему новейший космодром России до сих пор почти не используется

В ходе совещания обсуждались вопросы законности при строительстве первой и второй очереди космодрома. Краснов сообщил о принимаемых мерах для выполнения поставленной государством задачи по обеспечению запуска с космодрома Восточный ракеты-носителя «Ангара» до конца 2023 года.

«Краснов, в частности, указал, что проблемы, сопровождающие строительство космодрома, требуют от руководства госкорпорации «Роскосмос», а также от всех заинтересованных органов и организаций, принятия комплексных мер по их скорейшему преодолению, повышения спроса и ответственности исполнителей, ежедневного контроля за их устранением», — рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Краснов подчеркнул, что информация о строительстве космодрома на постоянной основе докладывается президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что требует от всех, кто задействован в проекте, «высочайшей ответственности и контроля».

3 сентября Владимир Путин посетил космодром Восточный в Амурской области. Ему доложили о ходе строительства стартового комплекса «Ангара», показали возводимые объекты.

В конце декабря 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил надежду на то, что космодром Восточный в 2021 году заработает в полную мощь.

В январе 2019-го сообщалось, что срок завершения строительства космодрома Восточный был отложен из-за сложностей с выбором основного подрядчика. Президент России тогда поручил обеспечить наличие стартового комплекса для сверхтяжелого класса ракет не позднее 2023 года и подчеркнул, что за 2023 год «выходить нельзя».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021