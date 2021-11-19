Военные медики в Петербурге спасли ребенка уникальной операцией

Врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова провели экстренную операцию по детской ортотопической трансплантации печени. Это помогло спасти жизнь маленькой пациентке с тяжелыми нарушениями функций органа, рассказали в Минобороны РФ.

«По обращению руководства Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга пациентку консультировал главный трансплантолог Минобороны РФ начальник клиники госпитальной хирургии Илья Дзидзава. Были установлены показания к неотложной трансплантации печени», — рассказали в ведомстве.

До поступления в академию девочку лечили в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ее состояние было критическим: развилась острая почечная недостаточность с анурией, были зафиксированы нарушения системы гемостаза с развитием тяжелой куагулопатии, ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свертывание — образование тромбов). К военным врачам она попала в конце октября в состоянии комы, с полиорганной недостаточностью, при которой отказывали все органы.

«К проведению сложнейшего оперативного вмешательства военные врачи приступили менее чем через два часа после госпитализации пациентки. Операция длилась шесть часов, выполнена успешно. В настоящее время завершается реабилитация, девочка готовится к выписке», — добавили в Минобороны.

С 2016 года в Военно-медицинской академии имени С.М. Кировав открыта программа трансплантации органов. За последний месяц военные врачи выполнили семь трансплантаций печени.

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