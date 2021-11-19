Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Крыму раскритиковали обвиняемую в получении взятки министра культуры
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в инновационном центре «Сколково»
Общество
Жители Дальнего Востока увидят самое продолжительное с XV века лунное затмение
Экономика
Бизнес предложил ввести квоты для ритейлеров на закупки МСП
Мир
В Европарламенте призвали защитить интересы граждан ЕС из-за санкций США по СП—2
Наука
Пользу ношения масок от COVID-19 доказали ученые
Мир
Премьер Польши предложил профинансировать возвращение мигрантов домой
Общество
МВД подготовило приказ об обязательных справках о здоровье мигрантов
Мир
Пресс-секретарь вице-президента США Камалы Харрис подала в отставку
Общество
Мать и дочь Хлебниковой уехали из сгоревшей квартиры

Военные медики в Петербурге спасли ребенка уникальной операцией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова провели экстренную операцию по детской ортотопической трансплантации печени. Это помогло спасти жизнь маленькой пациентке с тяжелыми нарушениями функций органа, рассказали в Минобороны РФ.

«По обращению руководства Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга пациентку консультировал главный трансплантолог Минобороны РФ начальник клиники госпитальной хирургии Илья Дзидзава. Были установлены показания к неотложной трансплантации печени», — рассказали в ведомстве.

До поступления в академию девочку лечили в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ее состояние было критическим: развилась острая почечная недостаточность с анурией, были зафиксированы нарушения системы гемостаза с развитием тяжелой куагулопатии, ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свертывание — образование тромбов). К военным врачам она попала в конце октября в состоянии комы, с полиорганной недостаточностью, при которой отказывали все органы.

«К проведению сложнейшего оперативного вмешательства военные врачи приступили менее чем через два часа после госпитализации пациентки. Операция длилась шесть часов, выполнена успешно. В настоящее время завершается реабилитация, девочка готовится к выписке», — добавили в Минобороны.

С 2016 года в Военно-медицинской академии имени С.М. Кировав открыта программа трансплантации органов. За последний месяц военные врачи выполнили семь трансплантаций печени.

18 ноября супружеская пара из Калининградской области направила командованию Балтийским флотом необычное письмо. Супруги с тяжелой формой коронавируса оказались на лечении у специалистов Многофункционального медицинского центра на базе ФГБУ «1409 Военно-морской клинический госпиталь МО РФ». За спасенные военными врачами жизни они поблагодарили медиков теплыми словами.

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу продолжить создание военных госпиталей для борьбы с коронавирусом в регионах, где наблюдается наиболее сложная ситуация.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021