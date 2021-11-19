ЕС запланировал массовые аресты в связи с нелегальной перевозкой мигрантов

Евросоюз (ЕС) планирует в 2022 году в рамках борьбы с нелегальной перевозкой мигрантов произвести более 1,4 тыс. арестов. Об этом стало известно в четверг, 18 ноября.

Сообщившее об этом брюссельское интернет-издание EUobserver ссылается на внутренний документ ЕС с данными о 30 подготовленных планах. Некоторые из них собираются провести под эгидой отдельных государств-членов ЕС, другие — в сотрудничестве с соответствующими органами, например, агентством ЕС по контролю границ Frontex и Европейским полицейским агентством (Европолом).

Так, Европол собирается работать с Россией, Китаем, Турцией и странами Балканского региона.

В свою очередь, Австрия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Польша, Португалия и Франция возглавят отдельные операции при поддержке других государств. Например, Польша будет работать над пресечением контрабанды из Белоруссии, России, Украины и Грузии.

17 ноября ЕС заявил, что направит €700 тыс. на оказание помощи беженцам на польско-белорусской границе. Отмечается, что €200 тыс. выделит Еврокомиссия Красному Кресту (МФКК), а еще €500 тыс. мобилизовал Евросоюз для гуманитарных партнерских организаций.

Но 19 ноября стало известно, что лагерь беженцев у границы с Польшей опустел. Около 2 тыс. мигрантов разместили в логистическом центре, еще человек 400 решили вернуться в Ирак.