Бизнес предложил ввести квоты для ритейлеров на закупки МСП

Торговым сетям хотят ввести квоты на покупку товаров у малых фирм по аналогии с госзакупками. Такая инициатива бизнеса обсуждалась 18 ноября на заседании общественного совета при ФАС (материалы к нему есть в распоряжении «Известий»). Если ее реализуют, доля МСП на полке торговой сети будет не менее доли, которую конкретный ритейлер занимает на рынке в отдельно взятом регионе.

Кроме того, бизнес предложил ФАС ограничить торговую наценку нижнего и верхнего пределов — не менее 10% и не более 30% для местных товаропроизводителей, контролировать навязывание малому бизнесу дополнительных договорных условий, не предусмотренных законодательством, а также ввести законодательные требования к типовому договору поставки для торговых сетей.

Необходимость в таких корректировках обусловлена тем, что доля торговых сетей в продуктовой рознице возросла за последние три года с 37,2% до 44,2 % в целом по России, говорится в материалах. Пользуясь ростом своего влияния, крупные ритейлеры оказывают давление на местных производителей. Бизнес жалуется, что с сетями зачастую невозможно договориться о взаимовыгодных условиях. Доходит до того, что если торговая сеть не получает 70% дохода от продажи продукции, то такие договоры они даже не рассматривают, следует из документов.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Долевые игры: ритейлерам хотят ввести квоты на закупки у МСП»