Роскомнадзор удалил 1,9 тыс. ссылок на запрещенные аниме-сериалы

На сегодня было выявлено и заблокировано или удалено владельцами интернет-ресурсов более 1,9 тыс. ссылок, ведущих на сайты или веб-страницы с признанными запрещенными мультипликационными и аниме-сериалами, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре. В 2020 году таких заключений не было, отметили в регуляторе.

«С марта 2021 года в Роскомнадзор поступил ряд судебных решений в отношении мультипликационных и аниме-сериалов. В рамках Единого реестра (реестр запрещенного контента. — Ред.) ведется системная работа по выявлению и удалению запрещенных к распространению на территории РФ материалов такой направленности», — сообщили в РКН.

Ведомство не публикует названия произведений, которых коснулись ограничения, но отмечает, что их несколько десятков («Известия» ознакомились с частью списка).

В 2021 году СМИ писали о серии судебных процессов, на которых ряд аниме-сериалов признали запрещенными. Например, в январе Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение «Тетрадей смерти» и «Инуяшики». В июле эта же участь (по решению Октябрьского районного суда Петербурга) постигла еще одну группу мультфильмов, в числе которых оказались «Ад Данте: Анимированный эпос», Happy Tree Friends и другие.

Журналист DTF и член жюри ежегодных выборов лучшего аниме по версии Crunchyroll Семен Костин напомнил: в других странах власти тоже пытались ограничить распространение некоторых аниме-произведений. Речь идет как о блокировке «Покемонов» в Саудовской Аравии, так и о единичных случаях блокировок эротического аниме в Новой Зеландии. Что касается жестокости в аниме, то, по словам Костина, тренд на изображение ультранасилия сходит на нет даже в Японии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Персонаж нон грата: Роскомнадзор удалил 1900 ссылок на аниме-сериалы