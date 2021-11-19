Средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%, спрогнозировали «Известиям» эксперты рынка. Такой показатель был зафиксирован в 2017-2018 годах. Сегодня ставки выросли до 8,87% на новостройки и до 9,26% — на вторичку, сообщили в Дом.РФ. Это уже выше допандемийного уровня.

В феврале 2020 года, до начала пандемии в России, как сообщали СМИ, средняя ставка на первичное жилье составляла 8,59%, на вторичное — 8,86%. Далее в течение года на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, проценты снижались.

До конца 2021-го средние ипотечные ставки могут достичь 10% или даже превысить это значение, считает эксперт ипотечного рынка Адрей Бархота. Это обусловлено подорожанием кредитов, пояснил он. В федеральной компании «Этажи» полагают, что ставки по предложениям от банков к Новому году могут приблизиться к 10%. В 2022-м, по мнению управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, они могут превысить 10%, если ЦБ еще больше увеличит ключевую ставку. По мнению члена генсовета «Деловой России» Алексея Мостовщикова, рост средней ипотечной ставки до конца года может составить 1-1,5 п.п.

22 октября Банк России поднял ключевую ставку до 7,5% — сразу на 0,75 п.п. Так, с начала года регулятор повысил показатель на 3,25 п.п., указали в ВТБ. 16 ноября на заседании комитета Госдумы по финансам глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассмотрит вопрос о новом повышении ставки на ближайших заседаниях, и вряд ли вернется к низким показателям раньше лета 2023 года.

Исходя из риторики главы ЦБ и текущего уровня инфляции в уходящем году, ключевую ставку могут поднять до 8,5%, считают в УБРиР. В «МКБ Инвестициях» и Абсолют банке полагают, что рост составит 0,5 п.п. — до 8%.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Долг не короток: средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%»