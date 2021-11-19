Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 ноября

Облачность, небольшие осадки и гололедица ожидаются в Москве в четверг, 19 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура воздуха в столице составит от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –1 градуса, ожидаются дождь и мокрый снег, местами — налипание мокрого снега.

В Московской области днем синоптики прогнозируют от –2 до +3, а ночью — от –3 до +2 градусов.

Ветер ожидается юго-западного направления со скоростью 6–11 м/с, ночью прогнозируется переход на западное и усиление до 7–12 м/с.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Накануне, 18 ноября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что Центральную Россию ожидают «барическая пропасть» и сильный снегопад в субботу, 20 ноября. Атмосферное давление к 12:00 мск в субботу упадет с 736 мм ртутного столба до аномально низких величин — 716 мм, что почти на 28–30 единиц ниже нормы.

Старший научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд добавил, что в ближайшие дни аномально холодная погода ожидается в Тюменской, Омской, Кемеровской, Томской, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областях, а также в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Температура в этих регионах упадет до минус 30 градусов.