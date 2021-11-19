Злоумышленники использовали «Игру в кальмара» для обмана россиян

Мошенники использовали бренд «Игры в кальмара» для обмана россиян, выпустив вредоносные приложения и программы с таким же названием. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

«Мошенники эксплуатируют не только жажду наживы, но и тягу к развлечениям. К примеру, стоило сериалу «Игра в кальмара» набрать популярность, как появились вредоносные приложения и программы с этим названием. Они могут не только подписывать пользователей на платные сервисы, но и похищать данные человека», ― пояснил он.

Станислав Кузнецов также сообщил о появлении инвестиционных онлайн-игр, которые, по сути, являются финансовыми пирамидами. Игрок регистрируется в экономическом проекте с заявленной возможностью вывода средств, что-либо там покупает, к примеру, виртуальную недвижимость. Рано или поздно «игра» сворачивается, а деньги вывести оказывается невозможно, рассказал он.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» появился на Netflix в сентябре 2021 года. В октябре сериал стал самым популярным в истории платформы: его посмотрело 111 млн человек менее чем за месяц.

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